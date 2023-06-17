شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "السلام الحقيقي" يعرقل المهمة الأفريقية في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن حاجة بلاده إلى "سلام حقيقي"، رافضا بذلك مبادرة أفريقية للوصول إلى مباحثات سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي، الجمعة، إنه دعا الزعماء الأفارقة إلى المشاركة في قمة سلام عالمية، لكنه رفض فكرة إجراء محادثات سلام مع موسكو حاليا، وقال إنها ستعني تجميد الحرب في أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي مع الزعماء الأفارقة الذين يزورون بلاده، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج إلى "سلام حقيقي بانسحاب القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها".

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي، وألقت المعارك بظلالها على الوضع الاقتصادي العالمي، لكن إفريقيا التي تعتمد بشكل رئيسي على الغلال من روسيا وأوكرانيا كانت الأكثر تضررا.

وأنقذ اتفاق بشأن تصدير الحبوب القارة السمراء من كارثة غذائية، لكن الخطر لا يزال قائما.

والجمعة بدأ 4 قادة أفارقة مهمة سلام إلى أوكرانيا يحملون مبادرة القارة السمراء، لإنهاء أسوأ أزمة يشهدها شرقي أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا على حسابها في "تويتر"، إن الرئيس سيريل رامافوزا وصل إلى أوكرانيا، الجمعة، في إطار مهمة سلام أفريقية تأتي في أوج هجوم أوكراني مضاد مع تكثف القتال على الأرض.

بالإضافة إلى رامافوزا، يضم الوفد رؤساء السنغال ماكي سال، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وجزر القمر أزالي أسوماني، إلى جانب ممثلين عن مصر والكونغو وأوغندا.

وخلال المؤتمر الصحفي قال رئيس جنوب إفريقيا إن البلدان الأفريقية مستعدة للانخراط في مزيد من المحادثات حول معاهدة السلام الأوكرانية، في حين أكد نظيره الزامبي أنه من المهم أن تساهم القارة الأفريقية في عملية السلام بأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يسافر الوفد الأفريقي إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ، غدا السبت.

ووفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، سيقترح الوفد الأفريقي سلسلة من "إجراءات بناء الثقة" خلال الجهود الأولية للوساطة.