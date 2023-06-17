شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غير النظرة الشعبية الأمريكية لحرب فيتنام.. وفاة مسرب "أوراق البنتاجون" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفي الأمريكي دانيال إلسبيرج الذي كشف عام 1971 وثائق سرية حول التخطيط للحرب في فيتنام عرفت باسم "أوراق البنتاجون"، الجمعة عن 92 عاما.

وإلسبيرج الذي ساهم في تغيير نظرة الرأي العام الأمريكي حيال النزاع في فيتنام "توفي جراء سرطان البنكرياس الذي شخصت إصابته به في 17 فبراير/شباط الماضي" حسبما قال أولاده وزوجته في بيان أشاروا فيه إلى أنه "لم يعاني وكان محاطا بعائلته".

وفي مارس/آذار الماضي، قال إلسبيرج إنه مصاب بسرطان عضال وإنه لم تتبق له سوى "ثلاثة إلى ستة أشهر".

هذا المحلل السابق في وزارة الخارجية ووكالة راند كوربوريشن المرتبطة بالبنتاجون، اشتهر في أوائل سبعينيات القرن المنصرم بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت باسم "أوراق البنتاجون" التي كشفت أن حكومات أمريكية عدة كذبت على الأمريكيين بشأن حرب فيتنام.