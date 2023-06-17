شكرا لقرائتكم خبر عن موبايلك ممكن يدخلك السجن.. احذر من مخالفات تعرضك للعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم البعض الهاتف المحمول بطريقة خاطئة قد تعرضهم لمشاكل قانونية وعقوبات قد تصل إلى الحبس، ومن بين هذه المخالفات والجرائم سرقه الواى فاى واختراق خصوصية الآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وتعرض السطور التالية المخالفات التي قد تعرضك للمسألة القانونية، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

5- تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.