مزاد لعرض لوحات رسمها الملك تشارلز الثالث في طفولته

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من اللوحات التي رسمها الملك تشارلز الثالث في طفولته ستعكس جانبا مختلفا للعائلة المالكة في بريطانيا عندما سيتم عرضها في مزاد هذا الأسبوع، وفق روسيا اليوم.

وستشمل اللوحات صورا ملونة للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب كجزء من مجموعة "استثنائية" من التذكارات الملكية.

وحسب "سي إن إن" يُعتقد أن تشارلز رسم والديه بأقلام الرصاص الملونة بين عامي 1953 و1955، عندما كان عمره حوالي 5 أو 6 سنوات.

وتظهر الملكة ذات الشعر الأشقر مبتسمة في ثوب سهرة مخطط باللونين الأصفر والأحمر، وتضع تاجا أرجواني اللون وأقراطا حمراء متدلية وتمسك بحقيبة يد مميزة.

وتبدو رسمة والد تشارلز أقل ألوانا بكثير رغم ظهوره مبتسما فيها، حيث ظهر في الصورة يرتدي بدلة رسمية وربطة عنق.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر الرسمتين بين 5 و10 آلاف جنيه إسترليني (أي بين 6500 و12700 دولار)، عند طرحهما في مزاد في بريطانيا، الجمعة.

وفي بيان صحفي صادر عن Hansons Auctioneers، قال مالك الشركة تشارلز هانسون: "هذه مجموعة مؤثرة بشكل غير مألوف.. تذكرنا رسوم الطفولة بأن أفراد العائلة المالكة يُقدّرون اللحظات اليومية العادية في الحياة الأسرية".

وتابع: "عند استخدام الطفل لأقلام الرصاص والتلوين، فإن رسومه الأولى تعكس عائلته.. لم يكن ملكنا مختلفا.. ستساعد هذه المجموعة الناس على التواصل معه بشكل أكبر في دوره كملك لنا".

ووفقا لدار المزادات، تشكل الرسوم جزءا من مجموعة تذكارات ملكية "استثنائية".

وهناك ثمانية رسوم أخرى للأمير تشارلز في صغره، كما ستُعرض أيضا بطاقات صنعتها الأميرة آن لوالدها عندما كانت صغيرة، رغم أنه من يتوقع أن تباع بسعر أقل بكثير أي زهاء 600 جنيه إسترليني (حوالي 760 دولارا).

وكانت مجموعة من لوحات الملك المرسومة بالألوان المائية عرضت في لندن العام الماضي.