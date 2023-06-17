تخلص من التوتر بهذه الخدعة

ياسر رشاد - القاهرة - يؤثر الإجهاد على الكثيرين إن لم يكن الجميع في مرحلة أو أخرى، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون مرضا في حد ذاته، إلا أنه يمكن أن يتسبب في مشاكل خطيرة إذا لم تتم معالجته، وفق روسيا اليوم.

ويمكن أن تشمل العلامات الشائعة للتوتر صعوبة التركيز ومشاكل النوم والتعرق وفقدان الشهية. وقد تجد نفسك أيضا تعاني من الصداع والدوار وتوتر العضلات أو آلامها ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على حالتك المزاجية واتخاذك للقرار.

ولا يوجد حل سريع للتوتر وقد يكون العثور على شيء يساعد في تقليله أمرا صعبا، لكن تمارين التنفس يمكن أن تكون طريقة جيدة للمساعدة على الاسترخاء عندما تكافح.

وعلى هذا النحو، شارك خبراء الصحة في NHS حيلة لا تستغرق سوى ثوان للمساعدة في تهدئتك.

وتمت مشاركة الحيلة، المسماة بالطريقة 4-5-8، عبر الإنترنت في أسبوع صحة الرجل.

وتشير الأرقام إلى عدد الثواني التي تحتاج إلى التنفس فيها، وحبس أنفاسك ثم الزفير.

لتجربة التمرين لنفسك، يوصي الخبراء بجعل نفسك مرتاحا إما في وضعية جلوس مستقيمة أو من خلال الاستلقاء.

بعد ذلك، ستحتاج إلى الشهيق ببطء من أنفك لمدة أربع ثوان. وإذا كنت لا تستطيع التنفس من خلال أنفك، فاستخدم فمك.

واحبس أنفاسك لمدة خمس ثوان ثم أخرج الزفير ببطء لمدة ثماني ثوان.

كرر هذه الدورة 10 مرات أو عدة مرات حسب الضرورة، مع التركيز على تنفسك كما تفعل وتغيير الثواني لتناسب نفسك.

ويمكن أن يؤدي التكرار المتعمد لنمط التنفس المريح إلى تهدئة الجهاز العصبي الذي يتحكم في وظائف الجسم اللاإرادية.

ويضيف موقع NHS Professionals: "يمكنك تجربة تقنيات الاسترخاء الأخرى أو الاتصال بطبيبك للحصول على المشورة بشأن إدارة التوتر والقلق".