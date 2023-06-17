بعد انتهاء رحلتهما.. علي القرني وريانة برناوي يصلان مطار الملك خالد

ياسر رشاد - القاهرة - وصل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، إلى مطار الملك خالد الدولي بعد انتهاء رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية، والتي استغرقت 10 أيام، وفق روسيا اليوم.

وهبط رائدا الفضاء من مدرج إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية.

وعبر إحدى رحلات الخطوط السعودية، غادر رواد الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، الولايات المتحدة متجهين إلى الرياض.

ونشرت الخطوط السعودية، عبر حسابها بموقع "تويتر" مشاهد لمغادرة رواد الفضاء الأربعة، عبر إحدى طائراتها في طريقهم للرياض، وكتبت: "سفراء الوطن رواد الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي يغادرون عبر إحدى رحلات الخطوط السعودية متجهين إلى الرياض، بعد رحلة علمية مظفرة.. حظيت باهتمام ودعم القيادة الرشيدة".



