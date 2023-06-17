انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5 درجات يهز المحيط الهادئ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الطوارئ في بيان لها إنه في الساعة 10.53 صباحا (2.53 فجرا بتوقيت موسكو) في 17 يونيو، تم تسجيل هزة أرضية في المحيط الهادي على بعد 340 كيلومترا شمال شرق مدينة كوريلسك"، موضحة أن الزلزال بلغت قوته 5 درجات ووقع على عمق 40 كيلومترا.



وأشار البيان إلى أن سكان منطقة ساخالين شعروا بالهزة، ولم تتلق السلطات أي بلاغات على خلفية الزلزال.

