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الحكيم يوجه دعوة بشأن التصحر: عدو صامت

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "في اليوم العالمي لمكافحة التصحر، يجب علينا التصدي لهذا العدو الصامت بجدّية بالغة"، داعياً إلى "الحفاظ على التربة وزيادة التنوع النباتي والحفاظ على الموارد المائية".

وأضاف: "يحتاج العالم إلى تعاون دولي لتبادل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير الدعم للمجتمعات المتضررة، فلنتحد في مواجهة التصحر ونضمن دواما للأراضي الزراعية ومستقبلا أفضل لأجيال قادمة وبيئة أفضل".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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