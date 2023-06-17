شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مندوب الصين لدى الأمم المتحدة يؤكد دعم الإمارات لاستضافتها COP28 والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون، دعم بلاده للإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وقال المندوب الصيني خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي: "انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان الجابر، سيحقق نتائج مهمة وإيجابية".



وأضاف "يجب أن يجمع مجلس الأمن بين ولايته، وجدول أعماله الحالي، وموارده، ووسائله، ومراعاته للظروف وأولويات كل دولة، لتحليل أهمية المناخ للأمن، وأن يلتزم بنهج يركز على مواجهة التحديات وتحديد الأسباب الجذرية للمخاطر الأمنية، واقتراح حلول فعالة".



وأضاف أن غياب التمويل الكافي، عائق رئيسي لإدارة العمل المناخي العالمي، موضحًا أن على وكالات الأمم المتحدة أن تنشئ آلية رصد لتنفيذ الالتزامات بالتمويل لمكافحة تغير المناخ، وأن تشجع البلدان المتقدمة على تحويل الالتزامات إلى أفعال.



وأشار إلى أن الحمائية الخضراء والجزاءات غير القانونية من جانب واحد، أصبحتا قيودًا تعيق تنمية البلدان النامية واستقرارها، داعيًا مجلس الأمن إلى الاهتمام بالمخاطر المناخية، واالأمنية التي تنجم عنها، وأن يتخذ تدابير لدعم الإنصاف والعدالة.



وأكد إصرار بلاده على المسار الصيني للتحديث الذي يتميز بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة.