شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تايلاند دون برامودويناي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بانكوك.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتايلاند، وسبل استثمار الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية.

كما تم استعراض جهود البلدين للتواصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، في أعقاب التوقيع على البيان المشترك في شهر مايو (آيار) الماضي للإعلان عن إطلاق محادثات بين الجانبين في هذا الشأن.



وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ودون برامودويناي عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة ومتطورة مع تايلاند، مشيرًا إلى أن البلدين لديهما الإرادة المشتركة من أجل تعزيز هذه العلاقات، وتنمية تعاونهما المشترك، وتأسيس شراكة شاملة تدعم جهودهما التنموية وتطلعاتهما لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى حرص البلدين على تعزيز تعاونهما على الصعيد الاقتصادي، وقد تم في هذا الصدد إطلاق العديد من المبادرات، منها أول مجلس أعمال إماراتي تايلاندي في فبراير (شباط) 2023.