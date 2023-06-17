شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تساهم بـ 15 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت دولة الإمارات، الشريك الأصيل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التزامها بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك من خلال مساهمة إضافية قدرها 15 مليون دولار أمريكي للهيئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من عام 2023 إلى 2025، وذلك عبر تعهد قدمته الدولة أمس الخميس في نيويورك.

وأعلنت وزيرة الدولة نورة الكعبي، عن هذه المساهمة في لقاء جمعها مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث.

تحقيق التنمية

وقالت الكعبي: "نؤمن بشكل راسخ بأن المشاركة الكاملة والهادفة لـ المرأة وإدماجها في المجتمع أمر ضروري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم".

وأضافت: "تساهم هذه الشراكة المهمة في النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وأيضًا ستعمل على تعزيز دور النساء والفتيات الحيوي في العمل المناخي، خاصة خلال الفترة التحضيرية وعلى مدار الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف ( COP28)، وكذلك ستعزز قيم التسامح والتعايش السلمي في ظل القرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن".

قرار التسامح والسلام والأمن

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، قرارًا بشأن "التسامح والسلام والأمن"، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة يوم 14 يونيو (حزيران) الجاري، الذي يقر بأن التمييز بين الجنسين قد يساهم في تأجيج النزاعات والعنف، بما يشمل العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، كما شدد القرار على أن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، والمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، أمور حاسمة نحو تعزيز التسامح والتعايش السلمي ومكافحة التطرف.

وجاء اعتماد هذا القرار خلال تولي دولة الإمارات الرئاسة الدورية للمجلس خلال يونيو الجاري.

من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما بحوث"، أن الشراكة طويلة المدى التي تجمع بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تتجاوز الدعم المالي، فعلى مدى سنوات أثمر هذا التعاون بين الطرفين عن تحقيق عدد من الإنجازات، بما يشمل “مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن” ومكتب الاتصال التابع للهيئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

علاقة وثيقة

وفي السياق ذاته، سلطت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة نسيبة، الضوء على العلاقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث قالت: "نعمل على توحيد جهودنا مع الهيئة عبر العديد من المحافل بصفتنا رئيسًا مشاركًا لفريق الخبراء غير الرسمي والمعني بالمرأة والسلام والأمن وعضوًا في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة".

كما أكدت على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مواجهة أزمة المناخ، وشددت على استعداد دولة الإمارات للمزيد من التعاون مع الهيئة في مجال تعزيز العمل المناخي والتكنولوجيا لا سيما بصفتها المضيف القادم لمؤتمر الأطراف (COP28).