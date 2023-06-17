شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيوخ الامريكي يوافق على تعيين أول قاضية فيدرالية مسلمة في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافق مجلس الشيوخ الأميركي، على تعيين محامية الحقوق المدنية، نصرت تشودري، قاضية بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، لتكون أول قاضية فيدرالية مسلمة في الولايات المتحدة.

وعينت تشودي، التي رشحها الرئيس جو بايدن للمنصب في يناير 2022، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 49، وفق نتيجة التصويت، امس الخميس، على موقع الشيوخ الأميركي الإلكتروني.

وأكد المجلس تعيين تشودري، المديرة القانونية للاتحاد الأميركي للحريات المدنية في إيلينوي.

وقضت تشودري، وهي أميركية تعود أصولها إلى بنغلادش، معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي.