انت الان تتابع خبر ميسي ينافس على جائزة أوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، أفضل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 سيتم الاختيار الوحيد الأفضل منها في الموسم.

ويبرز من بين هذه الأهداف هدفان للفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في مرمى يوفنتوس، وواحد للنرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الذي توج باللقب في مرمى بوروسيا دورتموند. كما يتنافس على جائزة أفضل هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى بنفيكا البرتغالي.



وعن باقي الأهداف المتنافسة هي لكريم أديمي مهاجم دورتموند في مرمى تشيلسي ، ورودريجو هرنانديز "رودري" لاعب وسط مانشستر سيتي في مرمى بايرن ميونخ.

بالإضافة إلى البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي في مرمى ريال مدريد، والبرازيلي فينيسيوس مهاجم ريال مدريد في مرمى السيتي، والظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو جريمالدو لاعب بنفيكا في مرمى مكابي حيفا. وتضم القائمة أيضًا المهاجم الأوروجواياني داروين نونييز لاعب ليفربول في مرمى ريال مدريد.

