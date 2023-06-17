ضبط 12 ألفا و777 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 12 ألفا و777 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

الشرطة السعودية

وذكرت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة أنباء السعودية واس اليوم أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري، شملت ضبط 6 آلاف و695 مخالفا لنظام الإقامة، و3 آلاف و960 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2122 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 628 شخصا، كما تم ضبط 149 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 12 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه، إذ بدأت في باريس، جلسة محادثات سعودية فرنسية، وهذه الزيارة تأتي بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في يوليو من العام الماضي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة “واس" السعودية، مساء اليوم الجمعة، تتضمن المحادثات السعودية الفرنسية ملفات دولية عدة أبرزها لبنان والعراق والسودان، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وسُبل مساهمة السعودية في تسريع إنهاء الحرب بناء على طلب فرنسي، كما تشمل المناقشات أيضا العلاقات الثنائية في مجالات عدة منها الاقتصادية والعسكرية والثقافية.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل، في وقت سابق، إلى قصر الإيليزيه ضمن زيارته الرسمية إلى فرنسا.

كما سيُشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده في باريس في 19 من الشهر الحالي.