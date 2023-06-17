شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة لـ"النواب": مصر الأولى بالشرق الأوسط فى النشاط الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثلو وزارة الثقافة، أن مصر تعد الدولة الأولي في الشرق الأوسط في فعاليات النشاط الثقافي، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن محدودية دور وزارة الثقافة في رفع وعى الشباب والارتقاء بالذوق العام، وتعظيم دور ها في مواجهة الشائعات ومخططات الفكر المتطرف ومحاولات الإحباط والتثبيط، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة النائب عايدة السواركة بشأن استراتيجية وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية ورفع درجة الوعي بملامح الثقافة المصرية لدى النشء، وطلب النائب مكرم رضوان بشأن ضعف خطة وزارة الثقافة في التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى في نشر الوعي الثقافي والفني بين أبناء الوطن.

وذلك وسط حضور ممثلي وزارة الثقافة، علي رأسهم الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وهشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور محمد الفقى رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب، والدكتور مروان حماد رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية بالهيئة العامة للكتاب".

كما حضر من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي، ووزارة الاتصالات ، ووزارة الاتصالات.

وقال الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن هناك تغييرات مجتمعية مختلفة حدثت خلال السنوات العشر الماضية تستحق منا الوقوف عندها وهى تميز أو تفضل جيلاً عن جيل آخر، وأشار الى أننا نحتاج فى هذه الفترة إلى تطبيق مصطلح "التحصين".

وأرجع سبب عدم الشعور بأثر الجهود المبذلة من قبل الدولة لنشر الوعى الى التعداد السكانى، كما أكد على أن التغيير فى الثقافة يجعل الوزارة فى فوهة المدفع وفى المقدمة لتغيير الحالة الثقافية لدى المواطن، مشيرا إلي أن وزارة الثقافة لا تتحمل عبء نشر الوعى الثقافى وحدها بل لابد وأن يشترك معها وتتعاون كل من وزارت الشباب- االتعليم – التعليم العالى- الأوقاف- الصحة – الأزهر – الكنيسة – بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كما أوضح أنه لابد من تفعيل وتنفيذ القرارات والتوصيات التى تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة ولجانة النوعية على أرض الواقع وأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تعديل تشريعى فى قانون المجلس، كما أشار الى أن اللغة العربية تعانى من تجاهل وأن التغيير فى الحالة الثقافية يحتاج الى بعض الوقت.

بدوره قال هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة لديها 600 موقع ثقافى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مصر تعد الدولة الأولي في الشرق الأوسط وأن الدولة ساندت الهيئة حيث تنامت ميزانية الهيئة خلال الأعوام الماضية.

كما أشار الى أن الهيئة يتبعها 6 أقاليم على مستوى الجمهورية وقد خصصت الهيئة القوافل الثقافية من خلال عدد 6 مسارح متنقلة تنتشر فى جميع الأقاليم، وسوف يتم زيادة المسارح المتنقلة لتصل لـ 16 مسرحا متنقلا لتغطى أنشطتها كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن سينما الشعب وأن هناك مشاركة بين وزارتى الداخلية والدفاع لعرض أفلام تسجيلية بسينما قصور الثقافة عن بطولات وتضحيات أبطالنا من الجيش والشرطة ترسيخاً للإنتماء الوطنى، كما أوضح أن هناك تنسيق وتعاون بين الهيئة ووزارة التعليم العالى وتم تقديم أنشطة ثقافية بجامعات أسيوط- قنا – السويس- المنصورة- عين شمس، وأخيراً أكد أن الهيئة قامت بانتاج وعرض عدد 400 مسرحية هذا العام، وكذا عمل مشروع بديل العشوائيات كمساهمة من الهيئة فى رفع الوعى والشعور بالانتماء لدى النشئ والشباب.