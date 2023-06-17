السعودية تعلن موعد غرة شهر ذي الحجة فلكيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً، مشيرا إلى أن الهلال سيمكث غد الأحد في الأفق 29 دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .

وقال "المنيع": "بدأ شهر شوال يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الماضى، وانتهى يوم السبت الموافق 20 مايو الماضى، وعدد أيامه ثلاثون يوماً، وبدأ شهر ذي القعدة بيوم الأحد الموافق 21 مايو الماضى، وينتهى يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، وعدد أيامه 29 يوماً".

وتابع: "بيان وجه ذلك هو أن هلال شهر ذي الحجة وُلد الساعة 7 و37 دقيقة صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، وتغرب شمس في هذا اليوم الأحد الساعة 7:07 ويغرب القمر بعدها في الساعة 7:43 ، والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل الهلال، وغروب الهلال بعد الشمس 29 دقيقة، وذلك بإحداثية مكة المكرمة وتوقيتها".

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي: "بهذا يبدأ شهر ذي الحجة يوم الإثنين الموافق 19 يونيو الجارى، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجارى، هو يوم عرفة ، ويوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجارى هو يوم عيد الأضحى".