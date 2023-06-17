انت الان تتابع خبر الإعلام الأمني تعلن الإطاحة بـ"عسكري ولاية نينوى" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية ورد لـ الخليج 365، أنه "بجهد استخباري ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي/ محافظة نينوى من القاء القبض على المتهم (ا.م.ص) في مدينة الموصل".



وأشار البيان إلى أنه " عمل هذا الارهابي عسكري في ما يسمى (ولاية نينوى) تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل".

