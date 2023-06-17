انت الان تتابع خبر بسبب ما حدث في 2022.. مدريد يضع شرطا لضم مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان مبابي قريبا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 مجانا عن باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد ، لكنه فاجأ الجميع في آخر لحظة، بتجديد عقده مع الفريق الباريسي لموسمين إضافيين بعقد هو الأعلى في تاريخ كرة القدم كما حصل المهاجم الدولي الفرنسي على ميزات ووعود عدة.وينتهي العقد الحالي للمهاجم الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما في نهاية الموسم المقبل، مع خيار التمديد لعام آخر.

وأكد مبابي قبل أيام في رسالة للنادي الباريسي أنه "لن يفعل خيار التمديد لتظهر التكهنات بشأن محاولة ريال مدريد لضمه مجددا".

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "ريال مدريد واضح بشأن طريقة التعامل مع صفقة مبابي في الصيف المقبل".

وأشارت إلى أن "النادي الملكي لن ينتظر الحصول على توقيع مبابي في صيف 2024، لكنه سيلزم الفرنسي بالتوقيع على الاتفاق مطلع يناير المقبل".

وأوضحت الصحيفة، أن "الريال لن يواصل مطاردة مبابي، وتكرار خطأ المحاولة السابقة للتعاقد معه، إذا رفض مهاجم باريس، التوقيع مع النادي الملكي في يناير المقبل".

