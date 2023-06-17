شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزراعة تناقش الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعه بمجلس الشيوخ، غدا الأحد تقرير اللجنة المعد عن ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في الزراعة التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، والاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي"، و الاستفادة من منظومة الري الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي".

أما الاجتماع الثاني للجنة الزراعة فيشهد استعراض تقرير اللجنة المُعد عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان" ، فيما يناقش الاجتماع الثالث للجنة مناقشة الاقتراح برغبة المقدمين من النائبين نصيف حفناوي وحسين خضير بشأن "وقف استيراد وبيع حبوب الغلة التي يستخدمها الفلاحين في حفظ الغلال والأرز من التسوس وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لجنتي الصحة والسكان والثقافة والسياحة والآثار والإعلام.