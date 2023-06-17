شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.."مستقبل وطن" يطلق قوافل طبية مجانية فى عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، قوافل طبية مجانية في عدد من المحافظات للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانا في جميع التخصصات، وضمت القوافل أفضل الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جميع المجالات الطبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإهتمام بصحة المواطنين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم.