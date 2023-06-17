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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.."مستقبل وطن" يطلق قوافل طبية مجانية فى عدد من المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، قوافل طبية مجانية في عدد من المحافظات للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانا في جميع التخصصات، وضمت القوافل أفضل الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جميع المجالات الطبية.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإهتمام بصحة المواطنين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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