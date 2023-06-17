شكرا لقرائتكم خبر عن موضوعات هامة على طاولة لجان "التعليم والشباب والصحة" بمجلس الشيوخ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجان التعليم والشباب والرياضة والصحة بمجلس الشيوخ، موضوعات هامة، ومن المقرر أن تناقش بلجنة التعليم، الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب رامي جلال، بشأن ربط الحصول على درجة الماجستير والدكتوراة بالنشر العلمي في المجلات العالمية المحكمة ذات المعاملات المرتفعة (52-51) ، وتغيير نمط التدريس في السنة التمهيدية السابقة على كتابة الرسائل العلمية، وإلغاء دورات التحول الرقمي التي تجرى في الجامعات المصرية كشرط لمنح الدرجات العلمية.

فيما تعقد لجنة الشباب والرياضة إجتماعين الاجتماع الأول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد البلشي بشأن إنشاء مركز شباب النواصرية كفر سعد بمحافظة دمياط ( لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل)

أما الاجتماع الثاني فيشهد مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح الشيمى بشأن إعادة فتح الفندق الخاص بمركز شباب الأنفوشي الجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بحضور ممثلي الحكومة

فيما تشهد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم بشأن تحويل مستشفى قويسنا المركزي إلى مستشفى عام"، فيما يشهد الاجتماع الثاني مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن تطوير الخدمات المقدمة بالتأمين الصحي لتشمل المستجدات في التشخيص والأدوية والخدمة الطبية، أما الاجتماع الثالث فيشهد مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن تعزيز حقوق الأطفال في الأوراق الثبوتية وذلك بتفعيل حق الأم في الإبلاغ وقيد المولود للجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.