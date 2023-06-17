انت الان تتابع خبر البولاني بعيد الصحافة: سلطة مؤثرة وأصحابها شركاء ببناء الوطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر عضو مجلس النواب جواد البولاني، السبت، أن الصحافة والاعلام سلطة مؤثرة شأنها شأن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مؤكداً أن أصحابها شركاء في مسيرة بناء هذا الوطن.

وقال البولاني في بيان له، "كفل الدستورالعراقي في المادة الـ 38 حرية الراي والتعبيرلانها تعد جزءاً أساسياً مكملا لمفهوم الديمقراطية، وتعد حرية الكلمة ركيزة اساسية في بناء المجتمع".

وأضاف أن "الصحافة والاعلام سلطة مؤثرة شأنها شأن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لانها سلطة رقابية، رقابة المهنية والحياد، والمسؤولية هي من تجعل نقل الكلمة مهمة ليست باليسيرة"، مشدداً بالقول "لهذا نحتاج الى صحفيين اكفاء مهنيين، يستطيعون تقويم العمل السياسي بتوجيه الكلمة دون قيود بتوجيه من الضمير، وبعيدة عن تجريح الوطن والنظر بعين واحدة الى نصف الكاس الفارغ وترك النصف الاخر الممتلىء".

ولفت البولاني الى أن "مسؤولية الحرية في نقل المشاكل وتقديم النقد البناء مع تقديم الحلول، لان الصحافة والاعلام تخاطب بل وتصنع الراي العام وهي مسؤولية كبيرة"، مضيفاً "هذا هو تقييمنا لهذه المهنة التي نعتبر اصحابها شركاء في مسيرة بناء هذا الوطن وتجنب الاخطاء بالاستماع والاصغاء للراي والري الاخر".

وتابع "في يوم الصحافة العراقية نحيي اصحاب الكلمة الصادقة ونحيي شهداء الصحافة والاعلام وعائلتهم ونتمنى لهم مواصلة جهدهم لاكمال مسيرة البناء لهذا الوطن حتى لو لم نتفق في الرأي والتوجه".