انت الان تتابع خبر بعد اعتدائه على فتاة بـ"ملهى ليلي".. تحديد موعد محاكمة الفيس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان ألفيس، قد اعتقل يوم 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد مزاعم بالاعتداء على فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تم الانتهاء من التحقيق، وحدد مكتب المدعي العام موعد محاكمة ألفيس.



وسيتعين على اللاعب البقاء داخل السجن حتى انتظار القرار النهائي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن تعقد محاكمة اللاعب بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ألفيس يواجه عقوبة السجن من 4 إلى 12 عاما، حال ثبوت إدانته في هذه القضية.

