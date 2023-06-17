انت الان تتابع خبر في عيد الصحافة العراقية.. رئيس الجمهورية: أسهمت في تنوير الرأي العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مستشار رئيس الجمهورية عدنان إبراهيم، وفي كلمة القاها نيابة عن رشيد، خلال احتفالية نقابة الصحفيين بمناسبة الذكرى (154) لعيد الصحافة العراقية، قال "في ذكرى العيد السنوي (154) للصحافة العراقية الذي يحل هذا العام والعراق أكثر أمناً واستقراراً وبغداد وباقي المحافظات أكثر زهواً وتألقاً، يسعدنا أن نشارككم هذه المناسبة ونحتفل معكم بمرور قرن ونصف القرن على ولادة الصحافة في العراق، فعلى مدى عمرها وكفاحها الطويل أسهمت الصحافة الوطنية إسهاما فاعلا في تنوير الرأي العام والدفاع عن مصالح الشعب ومكتسباته وكان لها دورها المشهود في التعبير عن إرادة الشعب وطموحاته".وأضاف، "إننا وإذ نهنئ جميع الصحفيين والصحفيات والعاملين في مؤسسات الصحافة والإعلام نستذكر باعتزاز وتقدير أولئك الصحفيين المضحين الذين غرسوا كلمتهم في الذاكرة الوطنية دفاعا وذودا عن حقوق وطموحات الشعب العراقي الكريم".

وتابع: "كما لا ننسى حضورهم الفاعل في ميادين الجهاد والدفاع والبناء حين اختلطت دماء شهداء الصحافة بدماء المقاتلين الأبطال، ومازالوا يواصلون لغاية اللحظة بنفس الهمة والمشاركة الفاعلة والمسؤولة في بناء الإنسان وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية والتصدي لجميع أشكال الإرهاب والتمييز والتطرف والفكر المتعصب المنحرف، وبجهودهم المشكورة زُرعت بذرة الفكر السليم وترسخت أسس التعايش السلمي في المجتمع".

وأتم: "إننا نطمح إلى أدوار أكبر للصحافة ووسائل الاعلام في التعبير عن تطلعات الشعب في بناء الدولة الديمقراطية الاتحادية، وبما يرسخ الدور المهني والرقابي للإعلام".