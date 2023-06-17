في أول زيارة منذ 7 سنوات.. وزير الخارجية السعودي: نفتتح سفارتنا بطهران قريبا وسندعو رئيسي لزيارتنا

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إنه سيتم افتتاح سفارة بلاده في طهران "قريبا"، وإنه سينقل للرئيس الإيراني دعوة المملكة لزيارتها.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي في طهران، عقده ابن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش زيارة وزير الخارجية السعودي التي تعد الأولى منذ 7 سنوات.



وأشار الوزير السعودي إلى ما تم من إجراءات استئناف عمل السفارة الإيرانية في الرياض وقنصليتها في جدة، مضيفا: "سيتبعها قريبا افتتاح السفارة السعودية في طهران".



وتابع: "أقدم شكري وتقديري للخارجية والحكومة في إيران لما قدموه من تسهيلات من أجل عودة بعثات المملكة للعمل".



وأكد وزير الخارجية السعودي أنه سيلتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وسينقل له دعوة المملكة لزيارتها "قريبا".



وأشار إلى أن "المباحثات مع الجانب الإيراني اتسمت بالإيجابية والوضوح".



وشدد على أن "العلاقات الطبيعة بين البلدين هي الأصل، فهما بلدان مهمان في المنطقة تجمعها أواصر الإخوة الاسلامية وحسن الجوار".



وأكد أن تلك العلاقات "تقام على أساس واضح من الاحترام الكامل والمتبادل والسيادة وعدم التدخل ومبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".



وأضاف: "كلنا أمل أن ينعكس ذلك على البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، ونأمل أن تنعكس عودة العلاقات على المنطقة والعالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع".



وأكد وزير خارجية السعودية "أهمية التعاون بين البلدين (المملكة وطهران) في الأمن الإقليمي وأمن الملاحة البحرية"، مشددا على "أهمية التعاون مع جميع دول المنطقة لضمان خلوها من أسلحة الدمار الشامل".



وقال: "تتزامن زيارة طهران مع قرب موسم الحج (..) ونرحب بإخواننا الحجاج القادمين من إيران".



وفي وقت سابق، عقد وزيرا خارجية السعودية وإيران جلسة مباحثات ثنائية، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السعودية، وذلك عقب وصوله في زيارة غير محددة المدة وتعد الأولى من نوعها منذ نحو 7 سنوات.



وترجح السلطات الإيرانية إعادة افتتاح السفارة والقنصلية السعودية في إيران خلال زيارة بن فرحان إلى طهران، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.



وفي 10 مارس/ آذار الماضي "أعلنت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة آنذاك.



​​​​​​​والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية افتتاح سفارة طهران لدى الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة.

المصدر: الأناضول