السعودية تعلن وصول أكثر من مليون حاج حتى الآن و"الملك سلمان" يأمر باستضافة 1300 من 90 دولة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الحج السعودية اليوم السبت أن أكثر من مليون حاج وصلوا من خارج المملكة حتى الآن لأداء فريضة الحج، في حين أمر الملك سلمان باستضافة 1300 من 90 دولة.



ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد البيجاوي قوله إن ما يزيد على مليون و150 ألف حاج وصلوا إلى المملكة من مختلف المنافذ حتى الآن استعدادا لأداء فريضة الحج.



وأضاف البيجاوي أن توافد الحجاج سيستمر من مختلف المنافذ، وسط إمكانات مسخرة للقادمين وجهود مستمرة على مدار الساعة.



وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج السعودية أن أعداد ضيوف الرحمن هذا العام تشهد العودة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.



كما أكدت الوزارة أنها استعدت باكرا للالتقاء بوفود الدول المعنية وبحث ترتيبات شؤون الحجاج معهم، والاتفاق على المتطلبات اللازمة لأداء فريضة الحج هذا العام في يسر وسهولة وضمان أمن حجاج بيت الله الحرام.



وتؤدي أعداد من الحجاج المتمتعين الواصلين حديثا إلى مكة المكرمة مناسك العمرة قبل انطلاق مناسك الحج.



استضافة 1300 حاج



إلى ذلك أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة 1300 حاج من أكثر من 90 دولة.



جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بعد أسبوع من أمر الملك سلمان باستضافة ألف حاج فلسطيني.



ووفق المصدر ذاته "أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج هذا العام"، دون تفاصيل عن الجنسيات والدول.



وأوضح أن تلك الاستضافة "ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".



من جانبه، أوضح وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ اكتمال "كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر السامي الكريم بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة بالخارج لاختيار المستضافين".



ولفت إلى أن "ما يميز البرنامج أنه يحقق حلم مسلمين كُثر من دول أخرى لم يشملهم البرنامج في سنوات سابقة"، موضحا أن "للوزارة خطة سنوية للبرنامج تتضمن شمول أكبر عدد ممكن من الجنسيات من دول مختلفة ممن لم يسبق لهم الحج".



توافد الحجاج



في غضون ذلك، يستمرّ دخول الحجاج السوريين من الشمال السوري إلى تركيا عبر المعابر الحدودية للتوجه إلى الديار المقدسة عبر مطار غازي عنتاب (جنوبي تركيا).



وقالت لجنة الحج العليا السورية إن نحو 7 آلاف حاج دخلوا الأراضي التركية، وإن تفويجهم يتم تباعا إلى مطار جدة، ومنها إلى مكة المكرمة.



ويستمر دخول الحجاج المسجلين في الشمال السوري -البالغ عددهم نحو 8 آلاف- حتى غد الأحد. وتتولى لجنة الحج العليا السورية المنبثقة عن الائتلاف السوري المعارض إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013.



وفي شمال كردفان بالسودان، بدأ تفويج الحجاج من مدينة الأُبيّض عبر ميناء سواكن البحري (شرقي السودان).



وكانت الإدارة العامة للحج والعمرة شمال كردفان أعلنت اكتمال كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بتفويج قوافل الحجاج، مشيرة إلى حدوث تعديلات بإلغاء الترحيل عبر الطيران وترحيل جميع حجاج السودان عبر البحر، مما اقتضى تعديلا في الجداول الزمنية للتفويج.



في السياق، انطلقت أمس أولى قوافل الحجاج من جمهورية مقدونيا الشمالية إلى الديار المقدسة عبر مطار سكوبيا الدولي لأداء فريضة الحج.



وقال مفتي مدينة تيتوفا الشيخ قانع نسيمي إن نحو ألفي حاج سيؤدون فريضة الحج هذا العام بواقع قافلتين إلى 3 قوافل في اليوم.

