محادثات بين القادة الأفارقة وبوتين في روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - وصل وفد القادة الأفارقة، اليوم السبت، إلى روسيا بعد إنهاء زيارتهم لكييف في مهمة وساطة لمحاولة إنهاء الأزمة، فيما أكد مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، وصول رؤساء ست دول إفريقية إلى مدينة سانت بطرسبرغ.

وقال كوبياكوف في المؤتمر الصحافي الختامي لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، اليوم السبت: "الآن وصل رؤساء 6 دول إفريقية إلى سان بطرسبرغ للقاء الرئيس فلاديمير بوتين" لبحث مبادرة السلام الإفريقية بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا مشاركة أكثر من 150 من كبار المسؤولين في الحدث.

زيلينسكي يرفض المفاوضات

وقد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء أي مفاوضات مع روسيا قبل أن تسحب الأخيرة قواتها، فيما رحبت الخارجية الروسية بمبادرات السلام المقترحة من بعض الدول لتسوية النزاع مع أوكرانيا، مؤكدة أن بها أفكارا قد تنجح.

ورفضُ الرئيس الأوكراني للمفاوضات جاء خلال استقباله وفدا إفريقيا قدم إلى العاصمة الأوكرانية للوساطة بين أوكرانيا وروسيا، حيث كان الخليج 365 بقيادة رئيسي جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا والسنغال ماكي سال.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن مبادرات السلام التي اقترحتها دول مختلفة بشأن تسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، تحتوي على أفكار يمكن أن تنجح.

ونقلت وكالة "تاس" عن زاخاروفا تعليقها بشأن ما إذا كانت هناك أفكار قابلة للتطبيق في مبادرات التسوية السلمية المقترحة "هناك أفكار مثيرة للاهتمام، وقد تنجح".

وأضافت "هناك أفكار متوافقة مع مواقفنا، ومنها ما تتضمنه المبادرة الصينية"، غير أنها اعتبرت أن النظام الأوكراني يمثل "المشكلة الرئيسية لعرقلته" هذ المبادرات.

ووصل وفد القادة الأفارقة، الجمعة، إلى أوكرانيا في مهمة وساطة. الزعماء الأفارقة الذين زاروا كييف للاجتماع مع الرئيس الأوكراني قدّموا اقتراحًا من عشر نقاط لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 16 شهرًا بين روسيا وأوكرانيا.

ونيابة عن البعثة، وصف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا هذه المهمة بالتاريخية، موضحا أن الاقتراح يتضمن مفاوضات سلام بالطرق الدبلوماسية، وتهدئة الوضع، واحترام سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وضمانات أمنية لجميع الدول، وضمان تصدير الحبوب والأسمدة.

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