عرض عسكري عمره 263 عامًا خلال الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل المملكة المتحدة، اليوم السبت، بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، فيما شارك الملك في أول عرض عسكري للاحتفال بعيد ميلاده رسميا بصفته الملكية، حيث امتطى أحد الخيول وتفقد الجنود خلال الحدث السنوي الذي يُقام منذ عام 1760.

ويأتي العرض العسكري المعروف باسم "تروبينغ ذا كالار" بعد أسابيع من تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا في السادس من مايو.

وشارك في العرض جنود يرتدون معاطف قرمزية وقبعات من الفرو، بينما عزفت الفرق العسكرية الموسيقى.

وبظهوره وهو يمتطي الخيل، احتفل تشارلز (74 عاما) بتقليد كانت والدته الراحلة الملكة إليزابيث قد تخلت عنه في عام 1986 عندما كانت في الستين من عمرها.

ظهور العائلة الملكية

وفي التكريم السنوي للملك من جانب الجيش البريطاني، قدم الجنود التحية الملكية للعاهل البريطاني تشارلز الذي تفقد الجنود أمام جمهور من ثمانية آلاف شخص.

كما ظهر ابنه الأكبر وليام أمير ويلز وشقيقته الأميرة آن وشقيقه دوق إدنبره على ظهور الخيول أيضا، وراءهم الملكة وأميرة ويلز في عربة.

وبالعودة إلى قصر باكنغهام بعد ذلك، يجتمع الملك تشارلز مع أسرته في شرفة المبنى الشهيرة لمشاهدة تحليق نحو 70 طائرة عسكرية وهليكوبتر.

ويُقام العرض العسكري للاحتفاء بعيد الميلاد الرسمي للعاهل البريطاني عادة في يونيو، بينما يحتفل تشارلز بعيد ميلاده الفعلي في 14 نوفمبر.

وترجع أصول هذا الاحتفال الذي يُطلق عليه اسم "Trooping the colour" (حشد الألوان) إلى عهد الملك جورج الثاني عام 1748 والذي رغم ولادته في 30 أكتوبر كان يرغب في الاستفادة من الطقس الجيد للاحتفال بعيد ميلاده.

وشارك نحو 1400 جندي و400 موسيقي و200 جواد بقيادة الفرس "جونو" التي اطلقت عليها قرينة الملك كاميلا هذا الاسم، في هذا الحدث الذي نقلت قنوات التلفزيون وقائعه مباشرة.

وترجع أصول الاحتفال إلى الاستعدادات للحرب حين كانت تُعرض الرايات المختلفة على الجنود حتى يتمكنوا من التمييز بينها في حمأة المعارك.

والمفارقة هذا العام كانت العرض الجوي التقليدي الذي اختتم الاحتفال تعويضا عن إلغاء العرض الذي كان مقررا بمناسبة تتويج الملك في السادس من ايار/مايو بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومع تحليق آخر الطائرات، ردد الحشد النشيد الوطني، فيما أدى الأمير لويس الصغير من على الشرفة التحية العسكرية، قبل أن يتبع إلى القصر الملك وأفرادا آخرين من العائلة المالكة.

وتم خلال الاحتفال تكريم شخصيات شهيرة وأشخاص عاديين قدموا خدمات للشعب والدولة.

هذا العام منحت أعلى الأوسمة للروائي مارتن ايميس الذي توفي الشهر الماضي والمخرج ستيفن فريرز ورئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور والطالب جونيور فرود البالغ 18 عاما والذي أصبح ناشطا ضد التنمر في المدرسة بعدما كان ضحية لهذه الممارسات.

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