روسيا تقصف مركز قرار أوكراني وتُعلن القضاء على 753 جندي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع في روسيا، اليوم السبت، أن قواتها قامت بالقضاء على 753 جندي أوكراني على عدة محاور خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة إحباط عدد من الهجمات الأوكرانية، فيما تتواصل العملية العسكرية في أوكرانيا للعام الثاني.

وعدل أوليه سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف عدد القتلى جراء ضربة صاروخية روسية على قرية صغيرة في المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا اليوم السبت إلى اثنين.

وكان سينهوبوف قد ذكر في بادئ الأمر على تطبيق تيليجرام أن أربعة أشخاص قتلوا في هجوم بصاروخ موجه مضاد للدبابات أصاب سيارة كانت تسير باتجاه القرية القريبة من الحدود مع روسيا.

ثم قام بتحديث الحصيلة في وقت لاحق، وقال إن اثنين من المتطوعين، هما رجل يبلغ من العمر 42 عاما وامرأة عمرها 53 عاما، قتلا في الهجوم.

180 قذيفة تستهدف بيلغورود

وأعلنت سلطات بيلغورود الروسية أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 180 قذيفة على مناطق متفرقة بالمقاطعة خلال الـ24 ساعة الماضية. وتتعرض مقاطعة بيلغورود باستمرار للقصف الأوكراني أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين منذ بداية أبريل الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك بروسيا، ألكسندر بوغوماز، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما على مصفاة "دروجبا" للنفط في المقاطعة.

وقال بوغوماز عبر قناته على "تليغرام": "صدت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة في روسيا، ليلاً، في منطقة مدينة نوفوزيبكوفسكي هجوماً للقوات الأوكرانية على مصفاة "دروجبا" للنفط، وبفضل احترافية قواتنا، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة".

على وقع تصاعد حدة القتال في أوكرانيا وعمليات الهجوم المضاد، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن حجم وحدود المنطقة العازلة في أوكرانيا ستعتمد على مدى الأسلحة الأوكرانية، والتي من الضروري تأمين الأراضي الروسية منها.

وقال بيسكوف لوكالة "تاس" ردا على سؤال عما إذا كان قد تم تحديد الحدود المحتملة لمثل هذه المنطقة: "لا، هذا يعتمد على أنواع الأسلحة التي تمتلكها أوكرانيا، وكلما زادت الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة في أوكرانيا، زادت هذه المسافة، والهدف الرئيسي واضح، حتى لا تطال هذه الأسلحة المواطنين الروس".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك موعد نهائي سيبدأ بعده إنشاء مثل هذه "المنطقة العازلة"، أشار بيسكوف إلى أن هذه العملية جارية في الواقع "منذ عام ونصف"، و"لا يمكن أن تكون هناك "منطقة عازلة" جديدة أو قديمة، بل سيكون هناك منطقة واحدة فقط. وهذا تكملة للعمل الذي يتم تنفيذه".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال يوم 13 يونيو، إن روسيا، في حال استمر قصف مناطقها، ستضطر إلى إنشاء "منطقة عازلة" على أراضي أوكرانيا.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن طلب زيادة إنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة من مجمع الصناعات الدفاعية.

وشدد وزير الدفاع سيرغي شويغو على ضرورة توسيع القدرات الإنتاجية لإنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لتلبية احتياجات القوات الروسية وتأدية مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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