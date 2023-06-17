الجامعة العربية تؤكد علي أهمية دعم المرأة وحقوقها في جميع نواحي الحياة

ياسر رشاد - القاهرة - في ذكري اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

السبت 17/يونيو/2023 - 10:04 م 6/17/2023 10:04:37 PM

تحل اليوم السبت الموافق 17 يونيو الذكرى التاسعة والعشرون لليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، والذي تم تحديدهُ بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 9/115 في ديسمبر 1994، باعتبار يوم 17 من شهر يونيو يومًا عالميًا لمكافحة التصحر والجفاف.



ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار " المرأة – أرضها – حقها" ويسلط هذا الشعار الضوء على تأثيرات الجفاف والتصحر على المرأة وحق المرأة في تملك الأراضي وإدارتها للمساهمة في مواجهة ظاهرة الجفاف فضلاً عن التأكيد على حقوق المرأة في العمل بمختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي.



ويًعد موضوع الجفاف من أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية/ الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومن خلال الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والذي يجتمع دورياً كل عام بغرض تنسيق المواقف العربية في هذا المجال، وتنسيق عمل الفرق العربية المشاركة في مؤتمرات اتفاقيتي الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ولمكافحة التصحر.

وبهذه المناسبة فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تؤكد على أهمية دعم المرأة وحقوقها في جميع مناحي الحياة، فضلا عن أهمية تضافر جهود الدول العربية لمواجهة ظاهرة الجفاف والتصحر، في ظل معاناة عدد من الدول العربية من نقص الموارد المائية الذي نتج عنه تدهور الأراضي ونقص الرقعة الزراعية