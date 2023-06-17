انت الان تتابع خبر بينهم عراقيون.. كشف جنسية دواعش فارين من سجن سوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة بحسب وكالة "سبوتنيك" بهروب 25 سجينا ينتمون لتنظيم "داعش" من السجن التابع لما يسمى "الشرطة العسكرية" التابعة للفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، في مدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة.وقالت المصادر إن "من بين الهاربين عشرة عراقيين وسعودي وكويتي و13 سوريا يتحدرون من مدن شرقي سوريا، تم اعتقالهم في نهاية وبداية العام الماضي بعد حملة أمنية قامت بها الفصائل "التركمانية".

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتسن حتى الآن معرفة وجهة هروبهم، موضحة أنه على الأغلب تكون باتجاه الأراضي التركية الملاصقة للمدينة.