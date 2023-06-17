انت الان تتابع خبر بيان سعودي أمريكي يخص هدنة السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لمح بيان سعودي أمريكي صدر اليوم السبت، الى تأجيل محادثات جدة في حال عدم الالتزام بالهدنة المعلنة بشأن السودان.