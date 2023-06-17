انت الان تتابع خبر بالصور.. هكذا يستعد الأولمبي العراقي لمواجهة العماني غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انهى المنتخب الأولمبي العراقي تحضيراته لمواجهة نظيره العماني يوم غد الأحد في نصف نهائي غرب آسيا.



وأجرَى منتخبنا الأولمبيّ، مساء اليوم السبت، مرانه في ملعبِ نادي الزوراء استعداداً للقاءِ نظيره العماني في إِطار الدور نصف النهائي لبُطولةِ الوطنيّ إيرثلنك غرب آسيا للمنتخباتِ الأولمبية دون 23 عاما.

وحضر التدريبات رئيس الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال وعُضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد، مشرف المنتخب الأولمبي غانم عريبي.