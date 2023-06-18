انت الان تتابع خبر النقل تكشف حقيقة سرقة "تابوت" عراقية توفيت في أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة النقل، سرقة تابوت جثمان إمرأة عراقية توفيت في الولايات المتحدة الأمريكية ونقل الى مطار بغداد الدولي.

وقالت النقل في بيان "تبدي وزارة النقل إستغرابها من محاولات تضليل الرأي العام عن طريق الأدعاء "بسرقة تابوت جثمان إمرأة عراقية توفيت في الولايات المتحدة الأمريكية، ونُقل الى مطار بغداد الدولي على متن الخطوط الجوية العراقية، وقد تضمّن هذا الأدعاء، جملة إشارات تدعم فكرة توجيه الأتهام المسبق الى مؤسسة الناقل الوطني العراقي بسرقة التابوت وإستبداله بكارتون ورقي".

وأضافت أن "الوثائق التي تحتفظ بها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والكثير من الأدلة تدحض هذه الأكذوبة التي روّجها ناشط إعلامي في صفحته على مواقع التواصل الأجتماعي"، موضحة أن "من بين تلك الأدلة ان الخطوط الجوية العراقية لم تكن هي الناقل للجثمان المذكور في المقطع الفيديوي المتداول، إنما تمت عملية الشحن عن طريق طائرة تركية، وقد تولى ذوو المرحومة إستلام النعش مباشرةً من الشحن الجوي".

ولفت بيان النقل الى أن "نقل الجثامين يتم من كافة المحطات التي تخدمها الخطوط الجوية العراقية مجاناً، ولا يوجد نقل جثمان ترانزيت، وهذا الأمر هو من مسؤولية شركات الشحن cargo حيث تقوم بتجميع الشحنات في نقطة التوزيع الرئيسية وإعادة توزيعها الى الواجهات المراد توصيل الشحنة لها، فضلاً عن اعتماد آلية عمل تتضمن إعداد بوليصة شحن يتم تسليم نسخة منها الى الشخص الذي قام بإرسال الشحنة لغرض متابعتها مع شركة الشحن، مع ضرورة توفر الأوراق الأصولية من شهادة الوفاة وكتاب من السفارة العراقية ونسخة من جواز المتوفى".