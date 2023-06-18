شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يمثل تغير المناخ أكبر تحديات دول العالم حاليا؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل أزمة تغير المناخ أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تهدد التغيرات المناخية نحو 40 % من إجمالي المحاصيلالصالحة للأكل عالميا ومهددة بالإنقراض نتيجة التغيرات المناخية.

تقرير لمؤسسة ماعت، كشف أن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على الزراعة ويهدد مئات المحاصيل الزراعية بسبب موجات الحر والجفافوالعواصف والفيضانات المدمرة إلى تضاعفت، وازدادت وتيرة الكوارث الطبيعية في كل قارات العالم تقريبًا.

وكانت قمة المناخ كوب 27 قد خرجت بعدة نتائج إيجابية، أبرزها نجاح الإدارة المصرية في التوصل إلى اتفاق تاريخي بإنشاء صندوقالخسائر والأضرار؛ لتعويض الدول النامية، ومنها الدول الأفريقية، عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمسببة لخسائر مادية ضخمة، بلوبشرية أيضًا بسبب الكوارث البيئية.