شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية الزراعة الذكية مناخيا فى ضمان الأمن الغذائى.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الزراعة الذكية مناخيًّا تطورًا لمفاهيم "الزراعة المستدامة"، بما في ذلك الزراعة الخضراء أي النهج الذي يساعد على توجيه الإجراءات اللازمة لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لدعم التنمية المستدامة بصورة فعالة، وضمان الأمن الغذائي في وجود مناخ متغير.

دراسة فاروس للدراسات الأفريقية قالت إن الزراعة الذكية تعرف على أنها تلك التقنيات والممارسات الزراعية التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، ولا تؤدى إلى تلويت البيئة أو المساهمة في تغير المناخ سلبًا.

وأضافت الدراسة أن الزراعة الذكية مناخيًّا تعمل على تفعيل أنظمة زراعية تسعى نحو ممارسات خضراء ومقاومة لتغير المناخ، وتدعم الوصول إلى الأهداف المتفق عليها دوليًّا مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس، وترى منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) أن الزراعة الذكية مناخيًّا تهدف إلى معالجة 3 أهداف وهي (الأمن الغذائي أي زيادة مستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.