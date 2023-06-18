شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لمدة 72 ساعة.. أطراف نزاع السودان تعلن عن هدنة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السعودية وواشنطن، مساء السبت، اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.

ووفق البيان السعودي الأمريكي، اتفق ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة في الفترة بين 18 إلى 21 يونيو/حزيران.

وقال البيان: "تعلن السعودية والولايات المتحدة عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتبارا من تاريخ 18 إلى 21 يونيو/حزيران الساعة 6 صباحًا بتوقيت الخرطوم".

واتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سيمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار.

كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، وفق البيان.

البيان قال أيضا: "في ضوء مؤتمر المانحين الإنساني 19 يونيو/حزيران، دعا المسهلان الطرفين إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف".

وأكد الطرفان أنه "في حال عدم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة".

ومنذ 15 أبريل/نيسان، تشهد الخرطوم ومناطق سودانية عدة معارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، فشلت معها كل مساعي الحلّ والغالبية العظمى من اتفاقات وقف إطلاق النار.