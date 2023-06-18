الهيئة العليا للاتصال بدولة مالي تضع شروط لتغطية الاستفتاء الدستوري

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت الهيئة العليا للإتصال بدولة مالي، التهنئة لجميع وسائل الإعلام ووكالات الاتصال علي تميزهم في تغطية حملة الاستفتاء بشفافية دون تحيز، في ظل مناخي سياسي واجتماعي سلمي.

أعرب ممثلو التيارات "نعم"و "لا" عن رأيهم بحرية وعلى نطاق واسع، لم تشهد الهيئة العليا للاتصالات أي مظلمة في تعامل وسائل الإعلام مع الحملة.



دعت الهيئة العليا الاتصالات، جميع الهيئات الصحفية إلى المثابرة على هذا النحو من أجل التغطية الإعلامية لعمليات الاقتراع ، في يوم الانتخابات وطوال فترة ما بعد الانتخابات.

تود الهيئة العليا للاتصال التذكير بالأحكام التالية:

1- الالتزام باحترام الصمت الإعلامي في نهاية حملة الاستفتاء من قبل وسائل الإعلام ووكالات الاتصال

2- منع النشر والتعليق على أي نتائج قبل الإغلاق الرسمي لمراكز الاقتراع.

3- الالتزام بذكر الطبيعة المؤقتة والجزئية للنتائج دائمًا حتى يتم نشر النتائج النهائية الرسمية من قبل الجهات المختصة.

تعرف الهيئة العليا للاتصال كيفية الاعتماد، على مهنية ومسؤولية وسائل الإعلام المالية وجميع وسائل الإعلام الأجنبية المصرح، لها بتغطية عمليات الاستفتاء ، من أجل احترام مدونة الأخلاقيات والأخلاقيات المهنية للصحافة والنصوص الموجهة لأنشطتها .

والجدير بالذكر أن دولة مالي، تستعد غدا لإجراء الاستفتاء علي الدستور، في جميع أنحاء البلاد.

بدأت الحملة الانتخابية الرسمية في 2 يونيو وانتهت الجمعة 16 يونيو من الشهر الجاري عند منتصف الليل.

دعا تشانغ جون ، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، الأطراف المالية إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار وخلق ظروف مواتية للاستفتاء الدستوري يوم الأحد.

وأضاف إن الصين تشجع المنظمات الإقليمية ذات الصلة على تعزيز التواصل مع الحكومة المالية والقيام بدور بناء في دعم الانتقال السياسي في مالي.

وقال الدبلوماسي الصيني إنه يتعين على المجتمع الدولي الاعتراف الكامل بهذه الجهود وتكثيف الجهود في التمويل والمعدات والاستخبارات واللوجستيات لمساعدة مالي في بناء قدرات قطاع الأمن لديها.

تأمل الصين في أن يستمع أعضاء مجلس الأمن بعناية إلى وجهات نظر مالي ومخاوفها ، وإجراء مناقشات بناءة ومسؤولة حول الترتيبات المستقبلية للبعثة ، واتخاذ قرارات بناءً على إجماع واسع.

تم نشر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) لمدة عشر سنوات وكانت موضوع استثمارات عديدة