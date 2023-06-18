زيادة السوائل في الجسم أخطر من نقصها.. إحذر الإفراط في شرب الماء

ياسر رشاد - القاهرة - أشار الدكتور أندريه بوزدنياكوف، إلى أن الجسم يحتاج إلى الماء كل يوم، ولكن ما الذي سيحصل للجسم إذا أفرط الشخص في شرب الماء، وفق روسيا اليوم.



وينصح الخبراء الأشخاص البالغين بشرب ما لايقل عن لترين من الماء يوميا. بيد أن هذه مسألة شخصية لأنها تعتمد على الجنس والعمر والوزن. أي أن كمية الماء التي يحتاجها شخص وزنه 40 كلغم تختلف عن الكمية التي يحتاجها شخص آخر وزنه 120 كلم. لذلك يجب على الإنسان شرب كمية الماء التي يرغب بها دون إجبار نفسه على شرب كمية محددة.

ويقول: "يجب على الشخص الأخذ بالاعتبار درجة حرارة الهواء في الداخل والخارج، وما إذا مارس تمارين رياضية أو نشاطا بدنيا ونوع الطعام الذي تناوله. وكذلك الحالات التي يحتاج الجسم فيها إلى كمية أكبر من الماء: الحمى، الإسهال، التقيؤ وغيرها".

ووفقا له، زيادة السوائل في الجسم أخطر من نقصها، لأن الماء الصافي يمتص في الجهاز الهضمي ويصل مباشرة إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى تخفيف كثافة بلازما الدم.

ويقول: "يصبح تركيز المعادن وبالدرجة الأولى الصوديوم في بلازما الالكتروليت أقل من المعتاد. ولكن في الخلايا أعلى. ووفقا لقانون التناضح الفيزيائي تنتقل كمية كبيرة من السائل إلى الخلايا، ما يسبب انتفاخها وتضخمها".

ويشير إلى أن هذه الحالة تشكل خطورة كبيرة بصورة خاصة على الخلايا العصبية، لانها تؤدي إلى الوذمة وانتفاخ الدماغ الذي يؤدي إلى الضعف والدوار وانخفاض الضغط الشرياني والغيبوبة وقد يؤدي إلى الوفاة.