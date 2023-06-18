السودان.. أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب منذ بداية الصراع

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد السودان، اليوم السبت، استمرارًا للنزاع بين الجيش السوداني بقيادة، عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي"، فيما ارتفع عدد القتلى إزاء تلك الاشتباكات إلى أكثر من 3 آلاف.

وقال وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، اليوم السبت، إن أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب سقطوا منذ تفجر الصراع في السودان في منتصف أبريل.

وأفاد إبراهيم، أن نصف مستشفيات الخرطوم البالغ عددها 130 ما زالت تعمل وأن جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور خارج الخدمة.

وتعرضت أحياء في جنوب العاصمة السودانية، اليوم السبت، لقصف جوي أدى الى سقوط قتلى مدنيين مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت تدفع أعمال العنف في دارفور المئات لعبور الحدود نحو تشاد.

ومنذ 15 أبريل، تشهد الخرطوم ومناطق سودانية معارك ضارية بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل مساعي الحل والغالبية العظمى من اتفاقات وقف إطلاق النار.

إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش

ومع تصاعد حدة الاشتباكات والقصف وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم السبت إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة لقوات الجيش جنوب الخرطوم.

ولم يذكر بيان للدعم السريع تفاصيل بشأن مصير طاقم الطائرة، لكنه اتهم طيران الجيش باستهداف أحياء سكنية جنوب العاصمة ما أسفر عن سقوط وإصابة العشرات.

وأكدت مصادر بالجيش السوداني أن مقاتلة تابعة للجيش من طراز سوخوي 25 سقطت في جنوب الخرطوم جراء عطل فني. وأشارت المصادر إلى نجاة طاقم الطائرة.

وفي السياق، وفيما يتواصل القصف نفت مصادر الحكومة السودانية أي معلومات عن هدنة جديدة مع الدعم السريع. ويأتي نفي الحكومة السودانية بعد ورود أنباء عن احتمالية اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة خلال الأيام المقبلة.

مقتل 17 شخص في ضربة جوية

وميدانيا، يشهد جنوب الخرطوم قصفا يستهدف المدينة الرياضية وأرض المعسكرات، كما تعرض وسط أم درمان في السودان لقصف جوي من قبل الطيران الحربي التابع للجيش، بينما تصدت له مضادات أرضية لقوات الدعم السريع، وفقا لوكالة فرانس برس.

الوكالة تحدثت عن مقتل ثلاثة أشخاص وأضرار في المنازل.

كما تحدث الشهود عن تصاعد أعمدة الدخان في جنوب الخرطوم إثر اشتعال مستودعات وقود جراء الاشتباكات.

كما أفادت رويترز نقلا عن السلطات الصحية السودانية بمقتل 17 شخص في ضربة جوية جنوب الخرطوم.

وفي وقت سابق اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش بقصف أحياء مأهولة بالسكان قُتل على أثرها أكثر من 20 مدنيا. كما قالت، الجمعة، إن طائرات تابعة للجيش السوداني قصفت أحد مقراتها ما أسفر عن مقتل وإصابة 26 "أسيرا".

وبحسب الدعم السريع، قصف طيران الجيش السوداني أحياء سكنية في الخرطوم وأم درمان مما تسبب في مقتل 20 مدنيا، "وأحدث دمارا كبيرا في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، بحسب البيان.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال شهود عيان في الخرطوم إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شن غارات جوية استهدفت نقاط تمركز قوات الدعم السريع بجنوب الخرطوم وأجزاء متفرقة من مدينة أم درمان، وإن قوات الدعم ردت بإطلاق المضادات الأرضية.

وقرب مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان، دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، وأفاد شهود عن شنّ قوات الدعم هجوما على مركز للشرطة في ولاية جنوب كردفان، ترافق مع قصف مدفعي.

وتسبّب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان بنزوح أكثر من مليون طفل خلال شهرين، رُبعهم تقريبا في إقليم دارفور حيث تتزايد المخاوف بشأن وقوع انتهاكات إنسانية جسيمة تترافق مع انقطاع في الاتصالات.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل نيسان بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

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