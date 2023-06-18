زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شمال غرب إيران

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 4.7 درجة على مقياس ريختر، مدينة خوي بشمال محافظة أذربيجان الغربية، الواقعة شمال غربي إيران مساء اليوم السبت، وفقًا لما نقلته وكالة إرنا الإيرانية.

وقال مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، إن زلزال مدينة خوي بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأكد المرصد الإيراني أن حادثة الزلزال بمدينة خوي وقعت عند الساعة الرابعة و43 ثانية، عصر اليوم السبت، محددًا بؤرة الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 44.9 والطول الشرقي 38.51 درجة.

من جانبه، قال محمد باقر هنربز، المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الشرقية إن أهالي مدينة تبريز في مركز المحافظة قد شعروا بهزات الزلزال الذي ضرب مدينة خوي اليوم.

وأشار هنربز إلى أن هذا الحادث لم يسجل أي خسائر بشرية أو مادية رغم هزاته الشديدة التي وصلت المحافظة، لافتًا إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة توجهت إلى موقع الحدث، فور وقوعه.

خبير زلازل تركي يثير الرعب

فجّر أشهر خبراء الزلزال في تركيا مفاجأة من العيار الثقيل حيال دعوته بضرورة توخي الحذر في ولاية ملاطية الواقعة جنوب شرقي البلاد، جرّاء الهزات المتكررة التي تشهدها تلك المنطقة.

وشدد ناجي غورور، الأكاديمي التركي وخبير الزلازل المعروف، على أن "الهزات المتكررة في ملاطية تبدو أمراً طبيعياً بعد زلزال شهر فبراير، ولذلك يجب على السكان توخي الحيطة والحذر بعدما استنفذت المنطقة طاقتها جرّاء الهزّات المتكررة".

وقال غورور للعربية نت، إن "ما حّذرت منه هو صدع ملاطية الواقع شمال وشمال غربي المدينة، فهو استنفذ طاقته بعد الهزات المتكررة التي تضرب المنطقة منذ السادس من فبراير الماضي"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن التنبؤ بتوقيت زلزال مرتقب في ملاطية".

وطالب الأكاديمي التركي سكان المنطقة بضرورة تأمين بيئةٍ مقاومة للكوارث الطبيعية بما في ذلك الزلازل.

وأشار أيضاً إلى أن "السكان عليهم أن يطلبوا من السياسيين والإداريين توفير ما يلزم لمقاومة أي زلزال قد تشهده المنطقة".

وعلى الرغم من أن دعوة غورور بتوخي الحيطة والحذر في ملاطية أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، لكن خبراء آخرين عارضوا تحذيراته التي استند فيها على تضرر الصدع المحيط بولاية ملاطية.

وقال بولنت أوزمن، خبير الزلازل التركي: "لا يمكننا التنبؤ بازدياد احتمال حدوث زلزال في ملاطية من خلال النظر إلى الهزات الارتدادية فقط".

وأضاف: "لسوء الحظ لا يمنحنا علم الزلزال معرفة متى سيحدث زلزال ما أو ما إذا كان خطر حدوث زلزالٍ آخر قد ارتفع".

وكان غورور الذي يعد أشهر خبير زلزال في تركيا قد طالب سكان ملاطية اليوم بضرورة توخي الحيطة والحذر جراء الهزات المتكررة التي تشهدها تلك المنطقة.

ويحظى خبير الزلازل بمتابعة كبيرة في بلاده، حيث يتابعه على موقع "تويتر" فقط أكثر من مليوني متابع.

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