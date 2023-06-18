الإعلان عن هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - اتفق ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أن هدنة جديدة لمدة 72 ساعة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الغد، حسبما أعلنت السعودية والولايات المتحدة مساء السبت.

وأوضح بيان سعودي أمريكي أن وقف إطلاق النار سيبدأ الساعة السادسة من صباح الأحد بتوقيت الخرطوم.

وأكد البيان أن "الطرفان اتفقا على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز الموقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار، كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".

وأضاف: "في ضوء مؤتمر المانحين الإنساني يوم 19 يونيو، دعا المسهلان الطرفين إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف".

وأشار البيان السعودي الأمريكي إلى أنه "في حال عدم التزام الطرفان بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة".

وساطة سعودية أمريكية لوقف حرب السودان:

وعلى مدى أسابيع، قامت السعودية والولايات المتحدة بجهود الوساطة بين طرفي النزاع من أجل وقف القتال، ونجح البلدان في 21 مايو الماضي في التوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار بشكل مؤقت للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية.

لكن جهودهما انهارت عندما أعلن الجيش السوداني الأربعاء الماضي تعليق مشاركته في المحادثات، التي عقدت في مدينة جدة السعودية.

وفشلت الهدن السابقة في وقف الصراع الدامي الذي بدأ في السودان منتصف إبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي آخر التطورات، أعلن وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، اليوم السبت، أن أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف مصاب سقطوا منذ تفجر الصراع في السودان في منتصف إبريل.

وأضاف إبراهيم أن نصف مستشفيات الخرطوم البالغ عددها 130 ما زالت تعمل وأن جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور خارج الخدمة.

وتعرضت أحياء في جنوب العاصمة السودانية، اليوم السبت، لقصف جوي أدى الى سقوط قتلى مدنيين مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت تدفع أعمال العنف في دارفور المئات لعبور الحدود نحو تشاد.

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