شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة عامة حول الاقتصاد الدائرى على مائدة لجنة الطاقة بالشيوخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد السباعى بشأن استيضاح سيساسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإدارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.

فيما تعقد لجنة العلاقات الخارجية والعربية اجتماعا لها لمناقشة تعزيز دور مصر في المنظمات القارية والدولية على أن يحضر الاجتماع ممثلي الحكومة.

أما لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، فتناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.