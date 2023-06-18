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القضاء يؤكد نبذه خطاب الكراهية والتطرف

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية في الثامن عشر من حزيران، يؤكد مجلس القضاء على نبذه كافة أشكال الكراهية والتطرف التي تؤدي إلى العنف".

وأشار إلى "العديد من الإجراءات القانونية والأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم ضد خطاب الكراهية والعنف".

وفي هذه المناسبة، يدعم القضاء "إشاعة روح التسامح بين المجتمعات وتقبل الثقافات والحوار واحترام الرأي الآخر".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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