انت الان تتابع خبر القضاء يؤكد نبذه خطاب الكراهية والتطرف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية في الثامن عشر من حزيران، يؤكد مجلس القضاء على نبذه كافة أشكال الكراهية والتطرف التي تؤدي إلى العنف".وأشار إلى "العديد من الإجراءات القانونية والأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم ضد خطاب الكراهية والعنف".

وفي هذه المناسبة، يدعم القضاء "إشاعة روح التسامح بين المجتمعات وتقبل الثقافات والحوار واحترام الرأي الآخر".

