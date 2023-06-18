شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات لـ"إعلام النواب" لنهوض بالوعى والحفاظ على الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الاستفادة من القنوات الإقليمية كأداة للتنوير والتثقيف وذلك بالوصول إلى الموهوبين والمبدعين بالمحافظات وقراها.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن محدودية دور وزارة الثقافة في رفع وعى الشباب والارتقاء بالذوق العام، وتعظيم دورها في مواجهة الشائعات ومخططات الفكر المتطرف ومحاولات الإحباط والتثبيط، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة النائب عايدة السواركة بشأن استراتيجية وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية ورفع درجة الوعي بملامح الثقافة المصرية لدى النشء، وطلب النائب مكرم رضوان بشأن ضعف خطة وزارة الثقافة في التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى في نشر الوعي الثقافي والفني بين أبناء الوطن، وسط حضور ممثلي الحكومة.

وشددت اللجنة علي إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة من خلال قيام وزارة الثقافة بتقديم مقترح بتعديل تشريعي بإعادة صياغة القانون رقم (138) لسنة 2017 الصادر بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة بما يمكنه من وضع آليات ووسائل تتيح له تنفيذ التوصيات الصادرة عنه بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأكدت اللجنة على الأهمية القصوى للتلازم والتعاون الكامل بين وزارات" الثقافة، الهيئات الاعلامية، التعليم، الشباب، الاتصالات " فيما يتعلق بنشر الوعى والارتقاء بالذوق العام والحفاظ على الهوية المصرية، ومواجهة الفكر المتطرف ، والتنويه الى أنه لن يكون هناك أى تأثير فى الواقع الثقافى إلا بتعاون الوزارات المعنية.