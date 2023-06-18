[ السودان.. الإعلان عن هدنة جديدة لمدة ثلاثة أيام بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" ]

أعلنت الرياض وواشنطن، مساء السبت، اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 72 ساعة اعتبارا من الـ06:00 صباح غد الأحد (04:00 بتوقيت غريتنش).



جاء ذلك في بيان مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، نشرته وزارة خارجية المملكة.



وقال البيان، إن "ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتفقوا على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارا من 18 يونيو/ حزيران الجاري الساعة 6:00 صباحا​​​​​​​ صباحا بتوقيت الخرطوم".



وأضاف: "اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار".



وتابع: "اتفق الجانبان على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".



ودعا البيان، طرفي الصراع إلى "النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف".



وأكد أنه "في حال عدم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار لمدة (72) ساعة، سيضطر المسهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة".



وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/ أيار الماضي، محادثات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.



ويتبادل طرفا الصراع بالسودان الاتهامات بارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في إنهاء الاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، والتي خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.



الأناضول

