شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملك البحرين يستقبل رئيس الامارات في مقر إقامته في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، السبت في مقر إقامته في أبوظبي، رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتبادل رئيس الدولة والملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما، سائلين الله عز وجل أن يديم على البلدين نعم الأمن والاستقرار والازدهار.

تناول اللقاء جوانب العمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه في جميع المجالات التي تتسق مع جهود التنمية، وتسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة، انطلاقًا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما.

و أكد الجانبان الحرص على مواصلة نهج التشاور الأخوي لما فيه خير شعبيهما، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.