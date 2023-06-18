شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس اليوم الإثنين صحو إلى غائم جزئيًا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا صحوًا إلى غائم جزئيًا أحيانًا خاصة في الشرق، رطبًا ليلًا وصباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا نهارًا.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية تصل إلى 30 كم/ س، والخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:30، والمد الثاني عند الساعة 00:53، والجزر الأول عند الساعة 07:45، والجزر الثاني عند الساعة 18:32.