انت الان تتابع خبر امتحانات الدراسة الابتدائية والمتوسطة.. هل سجلت التربية خرقاً وماذا عن الأسئلة الفكرية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فبعد الأعوام التي رافقت انتشار جائحة " كورونا " والتي أثرت بشكل كبير في جميع مفاصل الحياة في العالم أجمع، كان القطاع التربوي من أكثر القطاعات تأثراً؛ فأجبرت التربية على منح سنة عبور خلال العام 2020 للمراحل الابتدائية وألغيت الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية.وبيّن المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، أن "الامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة نجحت من دون تسجيل خرق"، مؤكداً، أن "توفير مستلزمات نجاح الامتحانات كان له الدور الكبير في ذلك الأمر".

وتابع أن "الإجراءات التي اتخذت في وقت سابق أسهمت في ضبط الامتحانات حتى أننا لم نسجل أي محاولة أو عملية لتسريب الأسئلة هذا العام"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وكانت امتحانات الدراسة المتوسطة سجلت العام الماضي تسريب أسئلة الامتحان، مما دفع الوزارة إلى تأجيلها بضعة أيام واستئنافها بعد تشديد الإجراءات وفتح تحقيق على مستوى عالٍ اشتركت فيه لجان رقابية وجهاز الأمن الوطني.

بدوره، أوضح عضو لجنة التربية النيابية، جواد الغزالي، أن "الأسئلة التي وضعتها الوزارة خلال الامتحانات كانت من نفس المنهج ووزعت بين المواضيع والمواد الدراسية"، لافتاً إلى أن "وجود الأسئلة الفكرية أمر لابد منه لمعرفة المستويات الفكرية بين الطلبة".

وأضاف، أن "الخطوات التي تتبعها الوزارة واقعية لإعادة المسار التعليمي والتربوي إلى مساره الصحيح، خصوصاً مع الظروف التي تزامنت من انتشار جائحة (كورونا) والتي أدت إلى نوع من التسرب في التعليم".