انت الان تتابع خبر "تمنيت عودته".. رئيس رابطة الليغا يكشف سبب عدم انضمام ميسي لبرشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورحل ميسي عن صفوف سان جيرمان، بعد انتهاء عقده هذا الصيف، دون أن يتمكن برشلونة من إعادته مرة أخرى، لينتقل للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.

وقال تيباس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بصفتي مشجعا ورئيسا لرابطة الليجا، كنت أتمنى أن يكون ميسي في دورينا، لكن الأشياء كما هي والظروف (الاقتصادية لبرشلونة) لم تتغير".



وأضاف: "أنا متأكد من أن برشلونة سيحضر لاعبا رائعا، بصرف النظر عن اللاعبين الموجودين".

واختتم: "لقد أحضروا ليفاندوفسكي، الذي رأينا مستواه بالفعل وما قدمه للفريق، كنت أتمنى أن يأتي ميسي، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟".

وفشل برشلونة في استعادة ميسي، في ظل عدم تنفيذ القيود التي فرضتها رابطة الليجا، بشأن الحد الأقصى للرواتب.

